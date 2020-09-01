Прививки от гриппа поставили более 120 тысяч жителей Тюменской области
122 тыс. 763 жителя Тюменской области привились от гриппа за счет федерального бюджета. Еще более одной тысячи человек вакцинировались на средства работодателей и личные средства, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
С 7 по 13 сентября, согласно результатам мониторинга сезонной заболеваемости ОРВИ, превышения эпидемических порогов в регионе не установлено, случаев гриппа не зарегистрировано.
Специалисты отмечают, что поскольку сезон гриппа в 2020 году совпадает с эпидемией новой коронавирусной инфекции, важно поставить прививку как можно раньше. Оптимальным временем для вакцинации является сентябрь - октябрь.
Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить 60 % населения области, лиц из групп риска - не менее 75 %. Согласно национальному календарю прививок, вакцинируют в первую очередь детей, посещающих организованные коллективы, медработников, лиц старше 60 лет, работников образования, транспорта и сферы обслуживания населения, а также лиц с хроническими заболеваниями.
Работодателям рекомендуют вакцинировать сотрудников для того чтобы избежать длительной нетрудоспособности и госпитализации.