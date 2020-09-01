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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прививки от гриппа поставили более 120 тысяч жителей Тюменской области

Общество, 12:20 16 сентября 2020

72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

122 тыс. 763 жителя Тюменской области привились от гриппа за счет федерального бюджета. Еще более одной тысячи человек вакцинировались на средства работодателей и личные средства, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 7 по 13 сентября, согласно результатам мониторинга сезонной заболеваемости ОРВИ, превышения эпидемических порогов в регионе не установлено, случаев гриппа не зарегистрировано.

Специалисты отмечают, что поскольку сезон гриппа в 2020 году совпадает с эпидемией новой коронавирусной инфекции, важно поставить прививку как можно раньше. Оптимальным временем для вакцинации является сентябрь - октябрь.

Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить 60 % населения области, лиц из групп риска - не менее 75 %. Согласно национальному календарю прививок, вакцинируют в первую очередь детей, посещающих организованные коллективы, медработников, лиц старше 60 лет, работников образования, транспорта и сферы обслуживания населения, а также лиц с хроническими заболеваниями.

Работодателям рекомендуют вакцинировать сотрудников для того чтобы избежать длительной нетрудоспособности и госпитализации.

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# вакцинация , прививки , Роспотребнадзор

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