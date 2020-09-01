Перголу с качелями установят в новом сквере на Невской в Тюмени

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Пергола с качелями, круглые скамейки и клумбы с многолетними цветами появятся в новом сквере, который расположится в районе улиц Московский тракт, Транспортная, Невская и Магнитогорская в Тюмени. Благоустройство территории уже началось, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общая площадь территории составляет почти 2 тыс. кв. м. В центре зеленой зоны планируется установить перголу с качелями. Разработчики поставили себе задачу сохранить каждое дерево, кроме этого планируется дополнительно высадить кустарники к существующим зеленым насаждениям и сформировать клумбы с многолетними цветами.

В ходе опроса, который проводился на портале "Я решаю!", большинство жителей высказались также за установку лавочек с круглыми формами. Кроме того, горожане предпочли пешеходные дорожки с плавными линиями прямым, акцентируя внимание на том, что дорожки необходимо сделать там, где они уже фактически проложены.

Поступили и другие предложения, такие, как установка видеонаблюдения, стилизованного уличного освещения и новых арт-объектов.