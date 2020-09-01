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Ученые поддержали научные проекты тобольской школы

Общество, 12:42 16 сентября 2020

Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Обустроить Ботанический сад школы № 14 в Тобольске помогут ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН.

Порядок работы ученые обсудили с директором учебного заведения Светланой Айсиной. Это уже третья в текущем году встреча представителей местной науки с педагогами для поддержки по вопросам комплектования и содержания зеленого уголка. Светлана Айсина рассказала о планах учебного заведения по реализации экологических и просветительских проектов. В 2022 году планируется благоустроить пришкольную территорию главного корпуса учреждения с появлением уличной парковой зоны

"Со временем получим единый ботанический комплекс, состоящий из двух дополняющих друг друга объектов, и потому хотели бы получить рекомендации о том, как правильно подобрать биологическое разнообразие растений и затем эффективно его использовать в учебном процессе", - отметила Светлана Айсина.

Ученые комплексной станции поддержали данную идею и предложили помощь в интегрировании потенциала ботанического комплекса в процесс преподавания школьного курса биологии. Педагогам школы рекомендовали вовлекать учащихся всех возрастов в реализацию научных проектов, поощрять их участие во внеучебной работе и создавать условия для поисковой исследовательской деятельности. Уже на первых порах школьники могли бы быть задействованы в оформлении информационных стендов-указателей о представителях различной флоры, имеющихся в данный момент в помещении действующего Ботанического сада.

Кроме того, ученые предложили вариант комплектования будущей уличной пришкольной парковой зоны по принципу представления в ней различных природных зон России.

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# Тобольск , ученые

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