Мать четырех девочек погибла по вине пьяного водителя в Вагайском районе

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Водителя, допустившего ДТП, в котором погибла многодетная мать из Вагайского района, будут судить, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, 19 июня на автодороге Ярково — Новоалександровка пьяный водитель автомобиля "Ока", не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет.

В аварии пострадали 35-летняя женщина, а также ее дочери девяти, семи, трех лет и одного года и десяти месяцев. Позднее от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Обвиняемый признал свою вину в ДТП. Прокуратура района направила уголовное дело в суд. Водителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.