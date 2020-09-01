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Мать четырех девочек погибла по вине пьяного водителя в Вагайском районе

Происшествия, 12:23 16 сентября 2020

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Водителя, допустившего ДТП, в котором погибла многодетная мать из Вагайского района, будут судить, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, 19 июня на автодороге Ярково — Новоалександровка пьяный водитель автомобиля "Ока", не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет.

В аварии пострадали 35-летняя женщина, а также ее дочери девяти, семи, трех лет и одного года и десяти месяцев. Позднее от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Обвиняемый признал свою вину в ДТП. Прокуратура района направила уголовное дело в суд. Водителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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# Вагайский район , ДТП , прокуратура

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