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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

За антитеррористический урок мэру Ишима внесено прокурорское представление

Общество, 12:31 16 сентября 2020

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

За урок о терроризме для пятиклассников в средней школе № 2 главе Ишима внесено прокурорское представление, сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, инцидент произошел в ходе тематического урока с инициированным захватом заложников. Дети не были предупреждены об инсценировке и испугались.

Проверка подтвердила, что занятие не соответствовало возрастному и психологическому развитию учеников. Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

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# Ишим , прокуратура

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