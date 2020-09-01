За антитеррористический урок мэру Ишима внесено прокурорское представление

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

За урок о терроризме для пятиклассников в средней школе № 2 главе Ишима внесено прокурорское представление, сообщает прокуратура Тюменской области.

Напомним, инцидент произошел в ходе тематического урока с инициированным захватом заложников. Дети не были предупреждены об инсценировке и испугались.

Проверка подтвердила, что занятие не соответствовало возрастному и психологическому развитию учеников. Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.