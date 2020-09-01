Ученые создадут академическую историю Югры в восьми томах

| Фото: Югра во ВКонтакте | Фото: Югра во ВКонтакте

Юбилейный том истории Ханты-Мансийского автономного округа выйдет к его 90-летию в декабре 2020 года. Он положит начало академической истории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ("Многовековая Югра"), сообщает правительство округа.

Ученым предстоит подготовить восемь томов академической истории Югры. Юбилейный том будет задавать структуру труда, содержать выдержки из научных работ по исследованию всех периодов истории округа, включать уникальные архивные документы, информацию о новейших археологических находках, открывающих новые страницы в познании места и роли Югры в истории России.

Сквозная линия, которая должна пройти через все исследование, – это положение, жизнь и быт, культура народов Югры – ханты, манси, ненцев, русских, сибирских татар, других этнических групп, населявших и населяющих автономный округ.

"Сегодня особую значимость представляет научная экспертиза, связанная с историей, которая может быть основой серьезных политических решений, - заявил на первом заседании редакционной коллегии по подготовке исследования "Академическая история Югры" директор Института российской истории РАН Юрий Петров. - В условиях, когда открываются архивы, идут раскопки, появляются новые памятники истории, находятся документы, которые требуют к себе внимательного отношения, у профессионального сообщества появляется возможность ставить новые вопросы перед прошлым и получать на них ответы. И в основе этого должен быть четкий академический стержень, интерес к которому постоянно растет".

В 2018 году Ханты-Мансийский автономный округ отметил 900-летие первого упоминания Югры в русских исторических летописях. Согласно заключению Института российской истории РАН, запись о Югре была сделана в одной из ранних редакций "Повести временных лет, древнейшему из датированных летописных документов России, в 1118 году летописцем из окружения князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха.