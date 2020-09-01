Тобольский музей-заповедник примет в дар предметы культуры и старины

| Фото: Тобольский музей-заповедник ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник ВКонтакте

Акцию "Дар Музею. Память потомкам" объявил Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник к своему 150-летию. Помочь в сохранении истории города и района, внести вклад в пополнение музейных коллекций новыми экспонатами могут все желающие, сообщает учреждение.

В дар принимают предметы и коллекции, имеющие культурное и историческое значение любого временного периода, в том числе фотографии, документы, изобразительные источники, драгоценные металлы, вещественные, таксидермия, книги.

Желающих участвовать в акции просят заполнить форму заявки и прикрепить к ней фото предмета или коллекции, а также их описание и историю происхождения. Заявки принимают на электронный адрес: uchet_tiamz@mail.ru. Акция продлится до 15 декабря 2020 года.

Участников отметят дипломом дарителя, их имена впишут в книгу поступлений фондов музея. Из предметов и коллекций, полученных в дар, сформируют тематическую выставку.