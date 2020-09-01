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Черный котик-малыш ищет хозяина

Общество, 18:35 16 сентября 2020

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Котенок по кличке Дарк Айз ищет дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Котенку чуть более двух месяцев. Его нашли на трассе Тюмень - Омск в 150 км от города вместе с мамой-кошкой. Малыш стерилизован, привит и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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