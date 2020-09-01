Черный котик-малыш ищет хозяина

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Котенок по кличке Дарк Айз ищет дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Котенку чуть более двух месяцев. Его нашли на трассе Тюмень - Омск в 150 км от города вместе с мамой-кошкой. Малыш стерилизован, привит и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова