Черный котик-малыш ищет хозяина
Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте
Котенок по кличке Дарк Айз ищет дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Котенку чуть более двух месяцев. Его нашли на трассе Тюмень - Омск в 150 км от города вместе с мамой-кошкой. Малыш стерилизован, привит и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.
Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.
Евгения Шевцова