Победителей экстремального забега "Сильные духом" назвали в Армизонском районе

| Фото: организаторов экстремального забега | Фото: организаторов экстремального забега

12 команд из разных сел и организаций Армизонского района приняли участие в экстремальном забеге "Сильные духом", который прошел в с. Армизонское на озере Песьяное 12 сентября. Забег проходит второй год.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор физкультурно-оздоровительного центра с. Армизонское, организатор экстремального забега Роман Кунгурцев.

Впервые проект "Сильные духом" в Армизонском реализовали летом 2019 года. В этот раз из-за пандемии перенесли на осень и исключили из программы водоем.

"Создали естественные и искусственные преграды в районе озера, которое находится в километре от Армизонского. Вырыли рвы, канавы, установили преграду из автомобильных покрышек, стену, натянули колючую проволоку. Общая протяженность забега составила около двух километров", - рассказал он.

12 команд из разных сел Армизонского района в возрасте 18+ вышли на старт экстремального забега: семь команд по пять человек – четыре мужчины и одна девушка и пять команд – по три девушки. Для женских сборных некоторые виды испытаний отменили, заметил Роман Кунгурцев.

Победителем забега среди команд из пяти человек признана сборная Орловского сельского поселения. Вторые - команда Армизонского поселения, а сборная армизонской школы поднялась на третью ступень пьедестала почета.

| Фото: организаторов экстремального забега | Фото: организаторов экстремального забега

Во второй категории спортсменов лидировала команда Дома творчества с. Армизонское. Серебро досталось команде девушек из районной администрации. Третье место у армизонского Дома культуры.

Победители и призеры получили грамоты, армейские жетоны "Сильные духом". Победителям и призерам в основной категории вручили кубки и премию 7 тыс. рублей за первое место. Второе место – 5 тыс. рублей, третье – 3 тыс. рублей.

Анжела Лебедева