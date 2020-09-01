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Школьники региона пишут Всероссийские проверочные работы

Общество, 11:43 17 сентября 2020

edu.gov.ru

Всероссийские проверочные работы стартовали для школьников Тюменской области. Они продлятся до 12 октября. Диагностические работы пишут ученики с 5 по 10 классы. Оценки в журналы не выставляются, сообщает департамент образования и науки региона.

Как рассказала заместитель директора гимназии № 1 Тюмени Елена Азова, всероссийские проверочные работы — это обычные контрольные работы. Задания составлены по разделам, которые школьники изучали в прошлом году.

"Их проводят, чтобы выявить темы, которые ребята не усвоили в прошлом учебном году, выстроить индивидуальную работу с учениками для ликвидации пробелов в знаниях, повысить уровень и качество образовательных результатов. Педагогам важно видеть объективные результаты детей, чтобы использовать их в дальнейшей работе и делать упор на разборе заданий, которые вызвали наибольшие трудности", - пояснила она.

Обсуждение всероссийских проверочных работ проходило в регионе на августовском педагогическом форуме. Представители школ составили стратегию управления качеством образовательных результатов.

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# обучение , школа

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