Светофоры у школ и детсадов установят в Уватском районе

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Автономные светофоры и дорожные знаки установят у 17 зданий школ и детских садов Уватского района. Из местного бюджета на эти цели направят 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В нормативное состояние приведут пешеходные переходы в Туртасе по ул. Школьной и Победы, в Демьянке – по Школьной и переулку Железнодорожный, в Красном Яре по ул. Стивы Доронина, в Увате по ул. Молодежной, Первомайской, Дзержинского, Октябрьской и в микрорайоне Центральный, в Нагорном по ул. Школьной, в Ивановке – по Орджоникидзе, в Демьянском по ул. НПС, в Першино по ул. Мира, в Солянке – по Школьной.

Глава Уватского района Сергей Путмин и представитель полиции осмотрели подъездные пути к новой школе в правобережном Увате. Глава муницпалитета поручил специалистам администрации продумать организацию транспортного и пешеходного движения у здания. В частности, схему проезда к новой школе с соблюдением всех норм и правил, удобную для посадки и высадки детей, а также места для стоянки личного транспорта учителей и родителей.