Тюменцы могут поблагодарить своих педагогов на акции "Мой учитель"

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Акция "Мой учитель", которая приурочена к профессиональному празднику педагогов стартовала и пройдет до 10 октября, сообщает Министерство просвещения России.

Участникам предлагают выложить видеоролик или свою фотографию с учителем в социальных сетях "Инстаграм", "ВКонтакте" или ТikTok под хештегами: #МойУчитель2020, #МойУчитель, #МинпросвещенияРФ. Под постом можно написать слова благодарности, рассказать интересную историю, связанную с любимым учителем. Также необходимо продублировать размещение видеоролика или фотографии в специальном разделе сайта.

Самые интересные посты будут опубликованы в социальных сетях Министерства просвещения России, а авторы трех лучших историй получат памятные призы.