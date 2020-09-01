  • 18 сентября 202018.09.2020пятница
  • USD75,1941
    EUR88,6313
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Открыта регистрация на чемпионат по программированию ТюмГУ

Общество, 16:04 18 сентября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Открытый чемпионат по программированию к 90-летию ТюмГУ проведет Институт математики и компьютерных наук 27 сентября, начало в 17 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

К участию приглашают студентов любых курсов и школьников старших классов. Соревнование проводится по правилам ACM ICPC, участие индивидуальное. Попробовать свои силы, ознакомиться с системой и характером задач участники могут на пробном туре. Также для подготовки можно ознакомиться с курсами по спортивному программированию фестиваля rucode.

Регистрация для участников открыта до 9 часов 27 сентября.

Больше информации в группе, посвященной чемпионату, можно узнать здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# IT , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 18.09.2020Участники парусной экспедиции из Архангельска посетят Тобольск
17:00 18.09.2020Иван Романчук: главная задача ТюмГУ - динамичное развитие
16:59 18.09.2020Международный гуманитарный форум "Живая классика" стартовал в онлайн
16:48 18.09.2020Назван победитель акции "Бери и делай" Запсибкомбанка