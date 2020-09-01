Открыта регистрация на чемпионат по программированию ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Открытый чемпионат по программированию к 90-летию ТюмГУ проведет Институт математики и компьютерных наук 27 сентября, начало в 17 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

К участию приглашают студентов любых курсов и школьников старших классов. Соревнование проводится по правилам ACM ICPC, участие индивидуальное. Попробовать свои силы, ознакомиться с системой и характером задач участники могут на пробном туре. Также для подготовки можно ознакомиться с курсами по спортивному программированию фестиваля rucode.

Регистрация для участников открыта до 9 часов 27 сентября.

Больше информации в группе, посвященной чемпионату, можно узнать здесь.