Тюменский военный с тремя детьми получил рекордные 12 млн рублей на покупку жилья

Архивное фото | Фото: Минобороны России ВКонтакте Архивное фото | Фото: Минобороны России ВКонтакте

Военнослужащий из Тюменской области, у которого трое детей, получил рекордную в 2020 году субсидию на строительство или приобретение жилья в размере более 12 млн рублей, сообщили в территориальном отделении "Центррегионжилья".

С начала года 25 семей тюменских военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы получили от Минобороны субсидию для приобретения или строительства жилья. Общая сумма перечисленных средств - 191 млн рублей.

Включены в списки на предоставление жилых помещений по местам прохождения службы в Тюменской области 47 человек. При этом 26 семей обеспечены служебным жильем, еще 18 военнослужащих получают компенсационные денежные выплаты за наем жилья. Для 60 человек оформлены свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа.

По словам начальника территориального отделения "Центррегионжилья" в Тюмени Мурадали Мирзоева, обязательства по предоставлению служебного жилья по договору соцнайма, в собственность бесплатно либо по выплатам субсидии выполнены перед 500 военнослужащими.

Напомним, такая форма поддержки военных, как жилищная субсидия, существует в России с 2014 года. Она рассчитывается, исходя из норматива стоимости квадратного метра площади жилья по стране, который Минстрой определяет раз в полгода, из норматива общей площади жилого помещения (зависит от размера семьи военнослужащего и его права на дополнительную жилую площадь), а также из поправочного коэффициента за выслугу лет (устанавливается в интервале от 1,85 до 2,75 в зависимости от выслуги).

Рассчитать размер выплаты военнослужащие могут при помощи мультимедийного калькулятора, размещенного на сайте Минобороны России.