Праздник для садоводов и дачников устроят в Тобольске

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Ярмарка, мастер-классы и развлечения ждут гостей в день тобольского садовода, который пройдет на территории торгового комплекса "Ермак" в Тобольске 26 сентября с 10 до 19 часов, сообщает администрация города.

Материалы и оборудование для любительского садоводства, цветоводства, овощеводства и ландшафтного благоустройства загородного дома представят посетителям праздника. Гости смогут выбрать технику и оборудование, узнать о современных методах хранения и транспортировки продукции садоводства.

Участников мастер-классов обучат обрезке деревьев, выбору плодовых деревьев и кустарников, использованию техники и инвентаря в садовых работах.

Откроется ярмарка натуральных сезонных продуктов с участием садоводов и дачников, фермеров и местных производителей.

Запланирована выставка достижений садоводства и садовой техники.

Гостей ждет концертная программа, пройдут конкурсы, будет работать фуд-зона, дети покатаются на пони, состоится розыгрыш призов.

На празднике наградят лучших плодоводов, овощеводов и цветоводов, а также владельца лучшего садоводческого (огороднического) участка. Приз главы Тобольска получит лучшее садоводческое (огородническое) некоммерческое товарищество. Предусмотрено несколько специальных дипломов.