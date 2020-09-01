Тюменцы могут поставить прививку от гриппа в вакциномобиле

Фото: «Тюменская область сегодня», Валерий Бычков. Фото: «Тюменская область сегодня», Валерий Бычков.

Передвижной прививочный пункт работает рядом с поликлиникой № 1 в Тюмени. Поставить прививку от гриппа в вакциномобиле могут бесплатно все желающие старше 18 лет при предъявлении паспорта. Процедура занимает 10–15 минут, пишет "Тюменская область сегодня".

"Жители микрорайона пожилого возраста приходят на вакцинацию охотнее молодежи, относятся к ней ответственно. Убеждаем в необходимости сделать прививку от гриппа молодых мам и пап, которые посещают поликлинику с детьми. За весь период работы приняли около 800 человек", - рассказала главная медицинская сестра городской поликлиники № 1 Марина Грищенко, курирующая работу мобильного пункта.

Вакциномобиль работает в будни с 8 до 20 часов. Сначала фельдшер проводит осмотр пациента: проверяет давление и температуру, определяет возможные противопоказания. И если иммунизации ничего не препятствует, вводит вакцину. О возможном ухудшении самочувствия (повышении температуры или общем недомогании) тоже предупреждает — это нормальная реакция. В оформлении необходимых документов специалисту помогают студенты медицинского колледжа.

Как пояснил главный врач поликлиники Андрей Кутергин, вакциномобиль хорошо приспособлен для медицинских процедур и легко обрабатывается. Большой плюс в том, что в нем можно работать даже при прохладной погоде. Делать прививку здесь быстро и комфортно: не надо ждать приема в регистратуру и петлять по больничным коридорам.

В Тюменской области к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируют привить 60% населения. В состав российских вакцин "Совигрипп" и "Флю-М", которыми прививают взрослых тюменцев, включены все актуальные штаммы гриппа.

Добавим, на сегодняшний день за счет бюджета вакцинировано около 190 тыс. жителей области.