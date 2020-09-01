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В Тюмени водителя зажало между грузовиком и автобусом

Происшествия, 11:33 18 сентября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

41-летний водитель КамАЗа получил травмы на путепроводе на ул. Пермякова в Тюмени 17 сентября. Его зажало между грузовой машиной и автобусом.

Водитель грузовика должен был отбуксировать автобус "НефАЗ", который сломался на мосту.

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"По предварительным данным, он не обеспечил безопасность. Когда водитель находился позади своей машины, КамАЗ поехал назад и мужчина оказался зажат между двумя транспортными средствами", — сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , травмы

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