В Тюмени водителя зажало между грузовиком и автобусом

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

41-летний водитель КамАЗа получил травмы на путепроводе на ул. Пермякова в Тюмени 17 сентября. Его зажало между грузовой машиной и автобусом.

Водитель грузовика должен был отбуксировать автобус "НефАЗ", который сломался на мосту.

"По предварительным данным, он не обеспечил безопасность. Когда водитель находился позади своей машины, КамАЗ поехал назад и мужчина оказался зажат между двумя транспортными средствами", — сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова