В Ишиме стартовал отопительный сезон

| Фото: СУЭНКО во "ВКонтакте" | Фото: СУЭНКО во "ВКонтакте"

Отопительный сезон начался в Ишиме. Учреждения социальной сферы города получили тепло 10 сентября, с 16 сентября начал отапливаться жилой фонд. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов.

"Город готов к отопительному сезону, паспорта на руках. Все котельные Ишима запущены и готовы к работе в круглосуточном режиме", - подчеркнул замглавы.

Жильцам квартир, где еще нет тепла, он посоветовал обратиться в управляющие компании, департамент городского хозяйства администрации города по телефону 5-15-74 или управление жилищного хозяйства по телефонам: 5-17-79, 6-02-01. И рекомендовал при обращении указывать точный адрес и квартиру, чтобы специалисты могли оперативно решить вопрос подачи тепла.

Дмитрий Лизунов отметил, что в процессе подготовки к отопительному сезону в рамках инвестпрограммы "СУЭНКО" заменили подводящие сети к котельной №2 на ул. Большой, к квартальной котельной по ул. Ершова и котельной №50 на бульваре Белоусова. На четырех котельных заменили насосное и котловое оборудование. В котельной № 7 провели модернизацию с заменой конструкций кровли здания. Всего отремонтировали и реконструировали более 1 тыс. сетей теплоснабжения. Эти работы обеспечат безаварийное функционирование систем в зимний период, снизят потери тепловой энергии.

Инна Кондрашкина