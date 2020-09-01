Ишимцы украсят город яблонями, рябинами и соснами

| Фото: пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Более 160 деревьев высадят участники Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" в Ишиме 18 сентября в 13 часов 30 минут.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов, к акции планируют присоединиться около 100 ишимцев – это активисты, волонтеры, представители общественности и органов власти. Деревьями своих сотрудников организации и предприятия обеспечат сами.

"Отмечу, что подобные акции проходят ежегодно. Например, к юбилею Победы в Ишиме высадили семьдесят пять деревьев. Количество участников "Зеленой России" и других субботников увеличивается год от года, люди звонят и даже пишут письма, узнают о возможности участия в экологических акциях", - отметил Дмитрий Лизунов.

По информации пресс-службы городской администрации, самой массовой площадкой для посадки деревьев станет бульвар Белоусова. Также молодые деревца яблонь, рябин и сосен украсят улицу Иркутскую, Калинина и Паровозную.

Инна Кондрашкина