Учебные сборы для старшеклассников проходят в центре "Аванпост"

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

О специфике службы в спецподразделениях и службе по призыву в войсках национальной гвардии России рассказали старшеклассникам Тюменского района офицеры Росгвардии на тематических занятиях в центре "Аванпост", сообщает Управление Росгвардии по Тюменской области.

В региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания ребята проходят учебные сборы. В программе - занятия по тактической, огневой, строевой, военно-медицинской, физической подготовке, основам РХБЗ, изучение общевоинских уставов.

Офицеры Росгвардии рассказали старшеклассникам об условиях и требованиях для поступления на учебу в ведомственные вузы, а также познакомили с особенностью службы радиационной, химической и биологической защиты национальной гвардии.

Школьникам продемонстрировали современные средства защиты органов дыхания и кожи, образцы приборов радиационной и химической разведки, а также короткометражный фильм "Росгвардия".

Офицеры индивидуально ответили на интересующие старшеклассников вопросы и дали рекомендации по огневой, физической, строевой подготовке.