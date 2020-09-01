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Тюменские ремесленники развернули ярмарку в ЦУМе

Общество, 17:40 19 сентября 2020

ИА "Тюменская линия"

Более десяти мастеров Тюмени и Тюменской области участвуют в выставке-ярмарке в ЦУМе на первом этаже 19 сентября. Керамика ручной работы, деревянные ложки, лапти из лозы, лоскутное шитье и многое другое представили мастера покупателям. Торговля организована в рамках первого регионального фестиваля "Сибирь мастеровая".

Тюменка Татьяна Винокурова 10 лет занимается керамикой. Говорит, что любое ремесло нужно сохранять, популяризировать, это частичка истории родного края. И проведение фестиваля "Сибирь мастеровая", выставки способствуют этому.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

"Такие выставки-ярмарки привлекают внимание тюменцев к нашим работам, мастерству. Многие интересуются изделиями, техникой. Есть даже те, кто спрашивает, как можно попасть на мастер-классы в мастерскую", - рассказала мастер в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Семья Казаковых шесть лет занимается изготовлением деревянных ложек. По словам Марины Казаковой, все родственники, друзья, знакомые пользуются их столовыми, десертными, чайными ложками. Сувенирную продукцию мастера распространяют по городам России, не раз участвовали в выставках в Москве.

"Фестиваль "Сибирь мастеровая" открывает новые перспективы, возможности. Выставка необходима, чтобы тюменцы знали о том, чем занимаются мастера региона, что умеют создавать своими руками, как в работах отражают самобытную культуру", - говорит Марина Казакова.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Выставка мастеров продолжит свою работу в ЦУМе и 20 сентября.

Напомним, в Тюменской области впервые проходит фестиваль-конкурс "Сибирь мастеровая". Более 120 мастеров Тюмени и юга Тюменской области участвуют в нем. До 4 ноября они проведут мастер-классы, круглые столы. Итогом фестиваля станет изготовление сувениров, которые отразят историю тюменского региона.

Фестиваль проходит в рамках проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" при поддержке регионального департамента культуры.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# мастера , национальный проект Культура , ремесло , фестиваль

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