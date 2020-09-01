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В Тюменской области спасли грибника, плутавшего пять дней по лесам

Общество, 17:50 19 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заблудившегося в лесу мужчину 1948 года рождения нашли в Нижнетавдинском районе 19 сентября. Мужчина жив.

"Пропавшего 15 сентября мужчину обнаружили местные жители и председатели СНТ "Сундукуль", "Геофизик" в 1-м километре от СНТ "Геофизик-2". Жив. Представители поискового отряда "Белая Сова" транспортируют мужчину до автомобиля скорой помощи на носилках", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Напомним, пенсионер ушел из дома, расположенного в СНТ "Водник", 15 сентября примерно в 16 часов. Известно, что он отправился за грибами. Домой пожилой мужчина не вернулся.

Инна Пахомова

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# грибники , ГУ МЧС России по Тюменской области , поиски

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