В Тюмени на улице Энергетиков сгорел автомобиль
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Пламя уничтожило легковой автомобиль на ул. Энергетиков в Тюмени ночью 21 сентября.
Сигнал поступил в 3 часа. В районе рынка "Пригородный" загорелся автомобиль ВАЗ-2109 с номерами Курганской области. На месте работали пожарные.
"Огонь повредил машину по всей площади. Причина пожара пока не установлена", – сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Инна Пахомова