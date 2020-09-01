  • 21 сентября 202021.09.2020понедельник
  • USD75,0319
    EUR88,9578
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на улице Энергетиков сгорел автомобиль

Происшествия, 10:02 21 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пламя уничтожило легковой автомобиль на ул. Энергетиков в Тюмени ночью 21 сентября.

Сигнал поступил в 3 часа. В районе рынка "Пригородный" загорелся автомобиль ВАЗ-2109 с номерами Курганской области. На месте работали пожарные.

"Огонь повредил машину по всей площади. Причина пожара пока не установлена", – сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 21.09.2020В Тюмени на улице Энергетиков сгорел автомобиль
09:07 21.09.2020СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Тюмени
08:56 21.09.2020Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в Тюмени
21:16 20.09.2020При взрыве газа в жилом доме в Тюмени пострадали два человека