Тюменские пожарные вошли в двадцатку сильнейших на соревнованиях в Санкт-Петербурге

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Участие в международных соревнованиях "Сильнейший пожарный" приняли тюменские спасатели. Состязания собрали в Санкт-Петербурге профессионалов из Иркутска, Челябинска, Мурманска, Республики Карелия и Республики Беларусь, сообщает МЧС по Тюменской области.

Два дня пожарные на время выполняли комплекс комбинированных силовых и скоростных упражнений в полной амуниции. Например, спортсменам необходимо было преодолеть подъем с рукавной линией на площадку четвертого этажа специальной башни, поднять с ее вершины рукавную скатку весом 19 кг. Соревнования предусматривали командное и индивидуальное выполнение упражнений.

Победителем стала сборная Минского городского управления, второе место заняла команда Кронштадтского пожарно-спасательного отряда Санкт-Петербурга, на третьем месте сотрудники управления МЧС России по Челябинской области.

Тюменская команда замкнула двадцатку сильнейших. Ребята отметили, что для них это были первые подобные соревнования, полученный опыт поможет команде в дальнейшем совершенствовать физические и профессиональные навыки.