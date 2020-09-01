Уроки ОБЖ нельзя исключать из школьной программы, уверены эксперты

| Фото: avanpost-72.ru | Фото: avanpost-72.ru

Уроки ОБЖ призваны научить детей, как поступать в различных жизненных ситуациях. Правила оказания первой помощи, алгоритм действия во время пожара изучаются именно в школах, напоминает "Тюменская область сегодня".

Инициатива по упразднению этого предмета не приведет ни к чему хорошему, уверены эксперты. Ранее некоторые россияне высказались за исключение ОБЖ из обязательной школьной программы в 8-11 классах и перевод его в разряд факультативных.

"Мои выпускники приходят иногда в школу. Некоторые из них говорят, что полученные знания, в основном из раздела оказания первой помощи, они применяли в жизни, - рассказал учитель ОБЖ и физики тюменской школы № 70 Сергей Павлюк.

Кроме того, в 10 классе юноши проходят военные сборы. По мнению педагога, форма подачи материала может быть немного изменена. Так, мастер-классы первой помощи, которые проводят добровольцы Всероссийского движения "Волонтеры-медики", всегда пользуются интересом у ребят.

Все инициативы должны быть обдуманными, с соблюдением всех требований и рекомендаций учебного процесса.