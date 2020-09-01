Дубы высадили на территории студенческого городка ТИУ

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Саженцы дубов на территории студгородка высадили представители студенческих отрядов ТИУ, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

В посадке молодых дубов приняли участие бойцы студенческих строительных отрядов ТИУ: "Веста", "Россиянка", "Олимп" и "Спарта". Ребята посадили 10 саженцев, и несколько десятков желудей, на случай если саженцы не приживутся.

Командир штаба ТИУ Антон Шигапов говорит, что саженцы ребята выкопали возле частного дома по ул. Пышминская, где растут два 70-летних дуба. Ребята встретились с их хозяйкой.

"В день моего рождения родители посадили два дуба около дома. Сейчас деревьям уже по 70 лет, и я очень рада, что родители оставили о себе такую память для меня, моих внуков и правнуков", - рассказала хозяйка деревьев.