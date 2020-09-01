В Тюмени в течение недели подадут отопление во все дома

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Тепло в тюменские дома начнет поступать 24 сентября, но не во все сразу, сообщил заместитель главы города Павел Перевалов в программе "Час Тюмени" на радио "Вести ФМ".

По его словам, подготовлена семидневная программа подключения всех объектов, исходя из технической логики. В первый день подключат потребителей, максимально приближенных к ТЭЦ-2. Это Восточный микрорайон, Войновка.

Второй день – потребители ТЭЦ-1 – Лесобаза, улицы Энергетиков, Геологоразведчиков, Пржевальского.

Третий день – (ТЭЦ-2) – улицы Дамбовская, Циолковского, 25 октября, Дзержинского, то есть район, расположенный ближе к центру города.

Четвертый день (ТЭЦ-2) - вся ул. Широтная и то, что ниже железной дороги.

Пятый день – (ТЭЦ-20) – улицы Мельникайте, Московский тракт, Червишевский тракт, ул. Магнитогорская.

Шестой день – Маяк, Дом обороны.

Седьмой день – частный сектор и промышленные предприятия.

С графиком включения тепла можно ознакомиться на сайте УСТЭК.

Борис Олейник