Новое оборудование установили в ишимской больнице

| Фото: Ишимская больница №4 | Фото: Ишимская больница №4

Современное рентгенологическое оборудование используют в ишимской больнице № 4 для обследования пациентов. Новый цифровой комплекс на два рабочих места установлен в отделении лучевой диагностики, сообщает лечебное учреждение.

Снимки одновременно поступают к лаборанту, который работает с пациентом, и к врачу, который видит изображение на экране рабочего компьютера. На монитор изображение поступает за считанные секунды.

"Кроме мгновенного получения рентгеновского изображения, преимущество цифрового перед аналоговым аппаратом – это качество снимков. Они отличаются высоким разрешением и четкостью. Есть возможность компьютерной обработки снимков, можно изменять настройки параметров - улучшать яркость, контрастность и резкость. Кроме того, на "цифре" можно увеличить изображение интересующей нас зоны, при необходимости получить зеркальное отображение. В совокупности возможности новой техники ускоряют проведение исследования, повышают качество и точность диагностики", - рассказал старший лаборант отделения Максим Нестеров.

Ежеквартально в рентген-кабинете стационара проводят более тысячи исследований. Сейчас лаборанту не нужно тратить время на проявление снимков, цифровой аппарат позволяет архивировать полученное изображение. Если раньше рентгеновская пленка была невосстановимым документом и со временем качество снимка ухудшалось, то теперь врач может перенести изображение на любой носитель и сделать его дубликат при необходимости.

Новое оборудование приобретено на средства областного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения". Областная больница получила четыре рентгенологических цифровых комплекса. Два из них установлены в Ишиме, по одному в Абатском и Сорокинском районах.