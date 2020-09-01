  • 22 сентября 202022.09.2020вторник
  • USD76,0381
    EUR90,0063
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Начинающим предпринимателям Тобольска помогут в продвижении идей

Экономика, 14:37 22 сентября 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Бесплатный тренинг "Азбука предпринимателя" для начинающих бизнесменов стартовал в Тобольске, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Пятидневный тренинг предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. По завершению тренинга участники научатся оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, определять форму бизнеса. Также узнают о процедуре регистрации бизнеса, источниках финансирования, существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Тренинги проведут Марина Надежкина и Мария Покалюхина.

Серия мероприятий и проектов для желающих открыть свое дело пройдет во всех районах области и Тюмени до конца 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнесмены , предпринимательство , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:50 22.09.2020Резиденты тюменского технопарка представят инновации на TNF-2020
14:37 22.09.2020Начинающим предпринимателям Тобольска помогут в продвижении идей
14:04 22.09.2020Тюменская сыроварня "Ингала" повезет продукцию на фестиваль в Санкт-Петербург
13:20 22.09.2020Строительство школы в тюменском ЖК "Звездный" завершат в 2021 году