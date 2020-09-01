Начинающим предпринимателям Тобольска помогут в продвижении идей

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Бесплатный тренинг "Азбука предпринимателя" для начинающих бизнесменов стартовал в Тобольске, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Пятидневный тренинг предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. По завершению тренинга участники научатся оценивать свои бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-план, определять форму бизнеса. Также узнают о процедуре регистрации бизнеса, источниках финансирования, существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Тренинги проведут Марина Надежкина и Мария Покалюхина.

Серия мероприятий и проектов для желающих открыть свое дело пройдет во всех районах области и Тюмени до конца 2020 года.