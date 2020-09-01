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Открыт прием заявок на конкурс лучших социальных проектов

Общество, 15:56 23 сентября 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года 2020" пройдет с 22 сентября по 31 октября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Участвовать в конкурсе могут предприниматели и СОНКО, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства.

Региональный этап конкурса для предпринимателей проходит по номинациям: лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья; лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания; лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей; лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере; лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта; лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма; лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества; лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Конкурса для субъектов некоммерческого сектора: лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного образования и воспитания детей; лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми; лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания; лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий.

Заявки направлять на официальный сайт.

Дополнительную информацию о конкурса можно узнать по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб.242, по электронной почте: knyazeva@iato.ru.

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# конкурс , социальный проект

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