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На фестивале "Алябьевская осень" можно порисовать под живую музыку

Общество, 08:59 23 сентября 2020

ИА "Тюменская линия"

Проект "Две стихии" стартует в Тюменской филармонии в рамках фестиваля "Алябьевская осень" 1 октября в 14 часов.

Это пилотный проект, включающий живопись и музыку. 1 и 2 октября в органном зале филармонии гости могут написать картину на заданную тему под живую музыку оркестра "Камерата Сибири" под руководством Антона Шароева. Участники творческого эксперимента пообщаются с артистами, а созданные ими картины разместят на время "Алябьевской осени" в филармонии.

Цель проекта – приобщение горожан к музыкальной культуре и изобразительному искусству через совместную деятельность. По мнению организаторов, такой подход формирует у зрителей целостную картину мира и побуждает новые чувства и ассоциации.

На предложение поучаствовать уже откликнулись школа "Пикча", художественный центр "Пионер", студия "Дети Пикассо", арт-терапия "Холст вино", арт-галерея "Grange". Присоединиться к ним могут все желающие, подробности по тел. 8-909-709-69-88.

Напомним, 30 музыкальный фестиваль "Алябьевская осень" пройдет с 30 сентября по 30 октября. Каждый год он знакомит слушателей с новыми именами и коллективами. Среди них – выдающиеся инструменталисты, талантливые вокалисты и исполнители.

Фото организаторов

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# Алябьевская осень , Тюменская филармония

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