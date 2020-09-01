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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Выставка "Служим Отечеству" пройдет в Тюмени по-новому

Общество, 09:10 23 сентября 2020

региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост” | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”

Онлайн и офлайн-события подготовили организаторы профессиональной выставки в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству" в 2020 году, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”.

Так, с 28 сентября по 30 октября на странице выставки во ВКонтакте в формате прямых трансляций пройдут онлайн-встречи с представителями силовых структур, военных и ведомственных вузов. Специалисты проведут видеоэкскурсии, ответят зрителям на актуальные вопросы.

16 октября на странице проекта организуют прямую трансляцию экспозиций военной и специализированной техники, которые развернутся на территории центра "Аванпост".

Организаторы подчеркивают, что подключиться к трансляциям можно будет из любой точки России. Необходимо лишь подписаться на страницу "Выставка "Служим Отечеству" | Тюмень" во ВКонтакте.

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# Аванпост , военная техника , выставка

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