Выставка "Служим Отечеству" пройдет в Тюмени по-новому

| Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост” | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”

Онлайн и офлайн-события подготовили организаторы профессиональной выставки в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству" в 2020 году, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”.

Так, с 28 сентября по 30 октября на странице выставки во ВКонтакте в формате прямых трансляций пройдут онлайн-встречи с представителями силовых структур, военных и ведомственных вузов. Специалисты проведут видеоэкскурсии, ответят зрителям на актуальные вопросы.

16 октября на странице проекта организуют прямую трансляцию экспозиций военной и специализированной техники, которые развернутся на территории центра "Аванпост".

Организаторы подчеркивают, что подключиться к трансляциям можно будет из любой точки России. Необходимо лишь подписаться на страницу "Выставка "Служим Отечеству" | Тюмень" во ВКонтакте.