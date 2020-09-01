  • 22 сентября 202022.09.2020вторник
  • USD76,0381
    EUR90,0063
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Воспитанники "Аванпоста" выступают на первенстве Ямала

Спорт, 15:32 22 сентября 2020

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Команда центра "Аванпост" участвует в открытом первенстве Ямала по военно-прикладным видам спорта "Патриот", сообщает пресс-служба центра.

Соревнования проходят в Ноябрьске и посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тюменцы под руководством педагога Евгения Накарякова соперничают с коллективами из регионов Уральского федерального округа.

Команды соревнуются по семи видам: неполная разборка/сборка автомата АК-74, метание гранаты на точность, конкурс на знание военной истории "Я – гражданин России", атлетическое многоборье, смотр-конкурс строя и песни, стрельба из пневматической винтовки, смотр спальных помещений.

Участники уже преодолели часть испытаний. В ближайшее время судьи определят победителя и призеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# центр Аванпост

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 22.09.2020Воспитанники "Аванпоста" выступают на первенстве Ямала
13:35 22.09.2020Югорские биатлонистки победили в эстафете на чемпионате России в Тюмени
10:02 22.09.2020Стала известна схема Тобольского полумарафона
17:24 21.09.2020Школьники Тобольского района получили новую спортплощадку