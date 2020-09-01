Воспитанники "Аванпоста" выступают на первенстве Ямала

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Команда центра "Аванпост" участвует в открытом первенстве Ямала по военно-прикладным видам спорта "Патриот", сообщает пресс-служба центра.

Соревнования проходят в Ноябрьске и посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тюменцы под руководством педагога Евгения Накарякова соперничают с коллективами из регионов Уральского федерального округа.

Команды соревнуются по семи видам: неполная разборка/сборка автомата АК-74, метание гранаты на точность, конкурс на знание военной истории "Я – гражданин России", атлетическое многоборье, смотр-конкурс строя и песни, стрельба из пневматической винтовки, смотр спальных помещений.

Участники уже преодолели часть испытаний. В ближайшее время судьи определят победителя и призеров.