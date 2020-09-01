Ялуторовских бабушек ждут в нейростудии "Живой ум"

| Фото: Проект «Эбием» во ВКонтакте | Фото: Проект «Эбием» во ВКонтакте

Проект "Эбием" для татарских бабушек Ялуторовска запустили в городе. Для них будут открыты нейростудия "Живой ум" и организован курс "Хочу все знать!".

По информации Центра социальной адаптации и культурного развития "Эбием", они решили сделать жизнь бабушек более интересной, яркой и долгой. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Все занятия для бабушек бесплатные.

Нейростудия "Живой ум" - это целый цикл занятий с нейропсихологом. Группа участниц будет выполнять разные упражнения и задания на улучшение памяти, внимания, работоспособности. Занятия нейростудии пройдут со 2 октября по 25 декабря.

Курс "Хочу все знать!" посвящен компьютерной грамотности. Бабушек научат пользоваться компьютером, ноутбуком или планшетом. Обучат пользоваться электронной почтой, соцсетями. Занятия пройдут 6 октября по 3 ноября.

"На творческих мастер-классах бабушек познакомим с новыми видами рукоделия, а так же с традиционными ремеслами. Они смогут поделится друг с другом опытом, обретут новые навыки, или восстановят когда-то забытые умения. Все расходные материалы будут предоставлены организаторами. Мы пригласили прекрасных мастериц для того чтобы они поделились с бабушками своим мастерством. Занятия творческой студии состоятся еженедельно по вторникам с 10 ноября по 8 декабря", - говорят организаторы.

Еще одно направление проекта - просветительские лекции. На них специалисты помогут представительницам старшего поколения повысить юридическую и финансовую грамотность, научат защищаться от мошенников. Лекции пройдут с 15 декабря по 29 декабря.

Все необходимые расходные материалы предоставляются организаторами на безвомездной основе. По участию в проекте "Эбием" звонить по телефонам: +79963212398, +79963212378.

Анжела Лебедева