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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Наркодельцов с гашишем задержали в Заводоуковском округе

Происшествия, 14:51 22 сентября 2020

УМВД Тюмени(архив) | Фото: УМВД Тюмени(архив)

Мужчин, подозреваемых в хранении наркотических веществ, задержали заводоуковские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские узнали, что двое жителей п. Мичуринский изготавливают наркотические средства. Мужчин, возвращавшихся домой после этого занятия, задержали. В ходе обыска у 27-летнего мужчины, ранее судимого за кражу и хранение наркотиков, оперативники обнаружили пластиковую емкость с 54 граммами гашишного масла. У 28-летнего фигуранта, ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью, изъято более 66 граммов аналогичного вещества.

Возбуждено два уголовных дела. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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# Заводоуковский городской округ , наркоделец

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