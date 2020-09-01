ТюмГУ приглашает на онлайн-фестиваль китайского языка и культуры
| Фото: ТюмГУ
Пятый фестиваль китайского языка и культуры пройдет в ТюмГУ в онлайн-формате 3-4 октября.
Участников ждут 28 экспертов и 32 часа увлекательной и полезной информации, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Чтобы стать участником онлайн-фестиваля, необходимо зарегистрироваться по ссылке, получить на e-mail письмо-приглашение.
Подробные анонсы всех лекций и практических занятий - в группе фестиваля во ВКонтакте.