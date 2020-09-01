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ТюмГУ приглашает на онлайн-фестиваль китайского языка и культуры

Общество, 08:09 25 сентября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Пятый фестиваль китайского языка и культуры пройдет в ТюмГУ в онлайн-формате 3-4 октября.

Участников ждут 28 экспертов и 32 часа увлекательной и полезной информации, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Чтобы стать участником онлайн-фестиваля, необходимо зарегистрироваться по ссылке, получить на e-mail письмо-приглашение.

Подробные анонсы всех лекций и практических занятий - в группе фестиваля во ВКонтакте.

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# Китай , ТюмГУ

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