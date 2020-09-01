"Яр-Хмель" откроет творческий сезон концертом в ДНК "Строитель"

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Пятнадцатый творческий сезон откроет театр казачьей песни "Яр-Хмель" концертом на сцене ДНК "Строитель" 27 сентября в 15 часов, сообщают организаторы.

В программе — казачьи народные песни регионов России, авторские поздравления юбиляров коллектива, песни астраханских казаков "Где мой вороной", "У колодезя", песня забайкальских казаков "Бел шатер", авторские песни южноуральского композитора Елены Слободчуковой "Ревнуй не ревнуй", "Может быть".

Возрастное ограничение: 6+. Стоимость билета: 110 рублей. Количество мест ограничено. Информация по телефону: 36-56-17.