  • 25 сентября 202025.09.2020пятница
  • USD77,1780
    EUR89,9818
  • В Тюмени 5..7 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Яр-Хмель" откроет творческий сезон концертом в ДНК "Строитель"

Общество, 15:30 25 сентября 2020

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Пятнадцатый творческий сезон откроет театр казачьей песни "Яр-Хмель" концертом на сцене ДНК "Строитель" 27 сентября в 15 часов, сообщают организаторы.

В программе — казачьи народные песни регионов России, авторские поздравления юбиляров коллектива, песни астраханских казаков "Где мой вороной", "У колодезя", песня забайкальских казаков "Бел шатер", авторские песни южноуральского композитора Елены Слободчуковой "Ревнуй не ревнуй", "Может быть".

Возрастное ограничение: 6+. Стоимость билета: 110 рублей. Количество мест ограничено. Информация по телефону: 36-56-17.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# казаки , концерт , отдых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:58 25.09.2020Добровольную пожарную команду создали в Увате
16:47 25.09.2020Тюменские компании чаще всего кредитуются в МСП Банке для выполнения муниципальных контрактов
16:14 25.09.2020В Тюмени пройдет марафон по подготовке волонтеров-спасателей
16:03 25.09.2020Есенинский квиз запускают ишимские библиотекари