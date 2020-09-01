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Победители конкурса "Малая культурная мозаика" получат грант

Общество, 18:30 23 сентября 2020

регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов | Фото: регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов

Прием заявок на конкурс "Малая культурная мозаика" начался 21 сентября. Дедлайн 5 октября.

По информации организаторов, он пройдет на 13 территориях в семи федеральных округах: ЦФО, ЮФО, СКФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО. Победителей конкурса объявят 13 октября. Они получат грант - 20 тыс. рублей.

Конкурс направлен на вовлечение местных жителей в социокультурные преобразования на своих территориях, поддержку инициатив местных сообществ и развитие территорий средствами культуры. К участию приглашают инициативные группы, некоммерческие организации, общественные объединения и муниципальные учреждения.

Представлены три номинации: "Пространство для жизни", "Традиции и развитие" и "Культпоход". От каждой организации или инициативной группы может быть подана только одна заявка.

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# конкурс , культура

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