Победители конкурса "Малая культурная мозаика" получат грант

| Фото: регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов | Фото: регионального фестиваля-конкурса любительских коллективов

Прием заявок на конкурс "Малая культурная мозаика" начался 21 сентября. Дедлайн 5 октября.

По информации организаторов, он пройдет на 13 территориях в семи федеральных округах: ЦФО, ЮФО, СКФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО. Победителей конкурса объявят 13 октября. Они получат грант - 20 тыс. рублей.

Конкурс направлен на вовлечение местных жителей в социокультурные преобразования на своих территориях, поддержку инициатив местных сообществ и развитие территорий средствами культуры. К участию приглашают инициативные группы, некоммерческие организации, общественные объединения и муниципальные учреждения.

Представлены три номинации: "Пространство для жизни", "Традиции и развитие" и "Культпоход". От каждой организации или инициативной группы может быть подана только одна заявка.