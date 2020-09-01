Тюменцев порадуют музыканты на празднике "Уикенд поколений"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Концертная программа творческих коллективов Центра культуры и творчества "Тюмень" начнется в арт-пространстве "Время Победы" в рамках семейного праздника "Уикенд поколений" на Масловском взвозе 1 октября в 12 часов, сообщают организаторы.

Концерт продлится до 13 часов. В программе — ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка" и другие коллективы. Также местных жителей ждут на мастер-классах по садоводству и составлению букетов. "Капитаны двора" подготовили интерактивную программу "Сотворчество поколений".

3 октября в 12 часов начнется церемония открытия семейного праздника "Уикенд поколений". В 12 часов 15 минут гости смогут услышать выступление лучших творческих коллективов и победителей городского конкурса самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон".

В 13 часов 30 минут начнется показ фильмов под открытым небом о Великой Отечественной войне. В 15 часов стартует музыкальный блок "Караоке добрых песен", в котором прозвучат военные песни и композиции 60-80-х годов.

В 16 часов начнется концерт духового оркестра. Музыканты исполнят для слушателей попурри на темы советских вальсов, кадриль, польку и многое другое.

3 октября для пенсионеров будут работать тематические шатры. В "Лавке здоровья" пройдет мастер-класс от областного геронтологического центра по здоровому образу жизни. В "Лавке творчества" можно будет принять участие в занятии по рисованию, параллельно состоится мастер–класс по флористике. Гостей арт-пространства ждут кулинарные мастер-классы. При благоприятных погодных условиях пройдет мастер-класс по скрапбукингу.

С правой стороны от арт-пространства можно будет посетить выставку "Тюмень мастеровая" в шатре "Хохлома". Также гости праздника могут услышать ансамбль "Росстань".