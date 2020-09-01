В регионе ВПЧ-тестирование войдет в перечень скрининговых исследований

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тестирование на вирус папилломы человека планируется ввести в территориальную скрининговую программу в рамках ОМС. Об этом сообщила главный онколог Тюменской области Валерия Павлова.

По ее словам, за последние 10 лет увеличилась заболеваемость раком шейки матки, несмотря на то, что развитие патологии можно предупредить. ВПЧ-тестирование поможет снизить заболеваемость и увеличить выявление болезни на ранних стадиях.

Кроме этого главный онколог отметила, что ежегодное посещение врача акушера-гинеколога тоже является незаменимым методом профилактики рака шейки матки.

"Акушер-гинеколог может диагностировать патологические изменения, например, дисплазию шейки матки. От появления на шейке матки дисплазии 1 степени до развития инвазивного рака проходит не один год. Поэтому ежегодное обследование позволит вовремя выявить патологию и пройти необходимое лечение, чтобы не допустить развития инвазивного рака", - добавила Валерия Павлова.