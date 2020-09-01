  • 23 сентября 202023.09.2020среда
  • USD76,2711
    EUR89,4813
  • В Тюмени 6..8 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В регионе ВПЧ-тестирование войдет в перечень скрининговых исследований

Общество, 16:40 23 сентября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тестирование на вирус папилломы человека планируется ввести в территориальную скрининговую программу в рамках ОМС. Об этом сообщила главный онколог Тюменской области Валерия Павлова.

По ее словам, за последние 10 лет увеличилась заболеваемость раком шейки матки, несмотря на то, что развитие патологии можно предупредить. ВПЧ-тестирование поможет снизить заболеваемость и увеличить выявление болезни на ранних стадиях.

Кроме этого главный онколог отметила, что ежегодное посещение врача акушера-гинеколога тоже является незаменимым методом профилактики рака шейки матки.

"Акушер-гинеколог может диагностировать патологические изменения, например, дисплазию шейки матки. От появления на шейке матки дисплазии 1 степени до развития инвазивного рака проходит не один год. Поэтому ежегодное обследование позволит вовремя выявить патологию и пройти необходимое лечение, чтобы не допустить развития инвазивного рака", - добавила Валерия Павлова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВПЧ-тестирование , здравоохранение , рак

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:24 23.09.2020Финалисты конкурса по созданию и развитию экотуризма в России получат бонусы
17:13 23.09.2020Тюменским врачам вручили печенья с благодарностями
17:09 23.09.2020Тоболяки могут поставить прививку от гриппа в выходной день
17:02 23.09.2020Тюменцы могут посетить природный парк "Оленьи ручьи"