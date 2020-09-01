В Тюменской области создадут Белоозерский заповедник

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На базе Белоозерского природного заказника в Армизонском районе Тюменской области создают государственный заповедник, сообщил руководитель научно-методического центра "Биоразнообразие" федерального института охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Сорокин.

По его словам, на данный момент специалисты занимаются его проектированием."Это настоящая природная лаборатория. Здесь удобно наблюдать за жизнью животного мира. И эту территорию мы хотим превратить в заповедник, а это более строгая система охраны и более интенсивная научная работа", - сказал он.

Сорокин отметил, что в Белоозерском заповеднике будут жить стерхи. "Мы думаем, что журавлей из исетского питомника можно будет выпускать на природу в созданном заповеднике", - отметил ученый.