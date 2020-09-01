Аварию на Антипинском НПЗ устраняли пожарные в ходе учения

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Аварию на Антипинском НПЗ Тюмени устраняли пожарные в ходе учения в рамках Всероссийской тренировки 23 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

"При воздействии вторичных факторов разрушены РВС № 11 и обвалование. Разлив нефтепродукта в каре РВС, разлив нефтепродукта во рве со стороны реки Тура, разлив нефтепродукта во рве со стороны КПП", - такую вводную получили спасатели.

Первым к месту "аварии" прибыл дежурный караул ПЧ-1. Провели разведку, обнаружили "пострадавших", эвакуировали их. Подали пену на зеркало розлива нефтепродуктов. На резервуарах заработала система орошения.

К месту условной ЧС прибыли подразделения Главного управления МЧС по Тюменской области. Бригады Тюменского территориального центра медицины катастроф развернули мобильный госпиталь. Дежурная смена Тюменской областной службы экстренного реагирования вела поиск "пострадавших". При помощи альпинистского снаряжения спасатели ТОСЭР спустились в ров вокруг резервуаров, и эвакуировали их.

Заместитель начальника регионального управления МЧС полковник Алексей Томчук отметил актуальность масштабных учений: "На территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода такие учения проходят регулярно. Чтобы их участники получили необходимый опыт и навыки, местом тренировки становится новый, еще не изученный объект завода. Сегодняшние учения продемонстрировали должную готовность органов управления и сил РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов".