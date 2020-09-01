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Новое химическое производство откроют под Тюменью

Экономика, 11:07 24 сентября 2020

t-l.ru

Новое производство химии для нефтегазодобывающего сектора создадут на базе промышленного инкубатора парка "Богандинский". Соглашение о реализации инвестиционного проекта заключили агентство инфраструктурного развития Тюменской области и инновационная компания "Интех", сообщает пресс-служба технопарка.

Реализация проекта откроет новые возможности в области нефтегазового сервиса, уверен генеральный директор "Интеха" Андрей Коротченко.

"Собственное производство химии позволит перейти к оказанию полного спектра инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов. В будущем рассчитываем расширить производство до собственной площадки в индустриальном парке, а пока будем использовать мощности промышленного инкубатора", - отметил он.

Инновационная компания "Интех" - резидент тюменского технопарка. Это уже вторая компания тюменских инноваторов, которая запускает производство на базе индустриального парка региона, напомнила генеральный директор агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

"Одной из важных задач индустриальных парков Тюменской области остается содействие развитию импортозамещения в нефтегазовом секторе. Особенно приятно для нас, когда новое производство зарождается на основе технологий, разработанных тюменскими инноваторами – резидентами тюменского технопарка", - уточнила она.

Ранее производство на базе индустриального парка запустила инновационная компания "Авангард".

инновационная компания «Интех» | Фото: инновационная компания «Интех»

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# импортозамещение , индустриальные парки , нефтесервис , Ольга Романец

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