Роспотребнадзор назвал условия для закрытия класса или группы на карантин

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Тюменские дошкольники, школьники и студенты отправляются на карантин, если в группе или классе зарегистрировано три и более заболевших коронавирусной инфекцией, рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

Она уточнила, что класс могут перевести на дистанционное обучение, но посещать учреждения дополнительного образования на карантине детям нельзя.

"Санитарные требования направлены на раннее выявление заболевших и минимизацию контактов в образовательных учреждениях. Для этого везде организованы утренние фильтры с термометрией, специальное расписание занятий и перемен, обязательна влажная уборка с дезинфекцией, сотрудники пищеблоков и педагоги соблюдают масочный режим. Массовые мероприятия запрещены, родительские собрания рекомендовано проводить в дистанционном формате", - отметила Юлия Распопова.

Она подчеркнула, что правила действуют во всех образовательных учреждениях. Для вузов есть дополнение: студенты тоже должны быть в масках. По учреждениям дополнительного образования Юлия Распопова уточнила, что родители могут находиться в здании только при необходимости и ограниченное время, например, помочь ребенку надеть коньки и дойти до корта в спортивных секциях.

Правила действуют до 1 января 2021 года.