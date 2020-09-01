Водитель автомобиля Honda погиб на дороге Тюмень – Нижняя Тавда

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Honda погиб в аварии на автодороге Тюмень – Нижняя Тавда 24 сентября. Авария произошла в 4 часа 40 минут на шестом километре пути.

"Водитель Honda Accord, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию, и автомобиль въехал в грузовик Volvo", — сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Водитель автомобиля Honda 1985 года рождения скончался на месте. Обстоятельства выясняются.

Известно, что в 2020 году водитель иномарки четыре раза нарушал правила дорожного движения: управление транспортом без полиса ОСАГО, два проезда на красный сигнал светофора и превышение скорости.

Инна Пахомова