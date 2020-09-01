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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Девочки-подростки и водитель пострадали в Исетском районе

Происшествия, 11:44 24 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три девочки и 25-летний водитель иномарки пострадали в аварии на автодороге Бархатово – Красново в Исетском районе 23 сентября.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, 25-летний водитель KIA Rio не учел дорожные условия, скорость и съехал в кювет.

Пострадали пассажирки – девочки 12, 13 и 15 лет. Травмы получил и сам водитель. Его и двух девочек 12 и 15 лет госпитализировали.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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