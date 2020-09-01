Жители Заводоуковска смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус
Анонимное добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Заводоуковске 10 октября. Мобильная лаборатория будет работать на автостоянке у детской школы искусств с 12 до 18 часов.
Заводоуковск участвует во Всероссийской акции Минздрава РФ по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию, организованной в виде автопробега специальных машин для проведения тестирования на ВИЧ.
"Прохождение анализа не требует никакой специальной подготовки. Результат можно узнать через пять минут", - отмечают организаторы акции.
Медики проведут тестирование желающих с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID.
Анжела Лебедева