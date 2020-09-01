Жители Заводоуковска смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

| Фото: Центр СПИД Тюмень во ВКонтакте | Фото: Центр СПИД Тюмень во ВКонтакте

Анонимное добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Заводоуковске 10 октября. Мобильная лаборатория будет работать на автостоянке у детской школы искусств с 12 до 18 часов.

Заводоуковск участвует во Всероссийской акции Минздрава РФ по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию, организованной в виде автопробега специальных машин для проведения тестирования на ВИЧ.

"Прохождение анализа не требует никакой специальной подготовки. Результат можно узнать через пять минут", - отмечают организаторы акции.

Медики проведут тестирование желающих с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID.

Анжела Лебедева