У заводоуковских дошколят проверяют навыки поведения во время ЧС

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области

Учебную эвакуацию коллектива детского сада в с. Падун Заводоуковского городского округа проверили пожарные. На объекте работала спецтехника и сотрудники пожарного надзора, сообщает региональное управление МЧС.

После срабатывания тревожной кнопки воспитатели оперативно вывели детей в безопасную зону.

По словам заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексея Кобылкина, отработка эвакуации - одна из форм контроля подготовленности персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях. "Во время тренировок у сотрудников учреждения вырабатываются навыки быстро находить правильные решения во время пожара, - отметил он, - и в тоже время, это помогает наглядно показать детям, как без паники реагировать, уметь быстро покинуть помещение".