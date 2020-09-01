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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У заводоуковских дошколят проверяют навыки поведения во время ЧС

Общество, 17:08 24 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области

Учебную эвакуацию коллектива детского сада в с. Падун Заводоуковского городского округа проверили пожарные. На объекте работала спецтехника и сотрудники пожарного надзора, сообщает региональное управление МЧС.

После срабатывания тревожной кнопки воспитатели оперативно вывели детей в безопасную зону.

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области ﻿

По словам заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексея Кобылкина, отработка эвакуации - одна из форм контроля подготовленности персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях. "Во время тренировок у сотрудников учреждения вырабатываются навыки быстро находить правильные решения во время пожара, - отметил он, - и в тоже время, это помогает наглядно показать детям, как без паники реагировать, уметь быстро покинуть помещение".

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# дети , детский сад , эвакуация

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