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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Михаил Таранов назначен директором регионального департамента финансов

Губернатор, 16:03 24 сентября 2020

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Михаил Таранов назначен директором регионального департамента финансов. Распоряжение об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 24 сентября.

Ранее Михаил Таранов занимал должность заместителя директора департамента финансов Тюменской области.

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# Александр Моор , Михаил Таранов , назначение

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