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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Выходные в Тюмени будут теплыми и солнечными

Общество, 10:21 25 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 16 градусов потеплеет в Тюмени в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября.

По данным центра Фобос, в субботу, 26 сентября, при переменной облачности столбики термометров поднимутся до 13 градусов. Дождей не будет.

В воскресенье, 27 сентября, максимальная температура воздуха днем составит плюс 16 градусов. Небо будет солнечным, дождей синоптики не прогнозируют.

Теплым будет и начало следующей недели. В понедельник, 28 сентября, в течение дня воздух прогреется до плюс 16 градусов. Во вторник, 29 сентября, станет чуть прохладнее – днем до плюс 12.

Любовь Голышева

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